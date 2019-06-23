العين يجدّد عقد ريان يسلم لـ 5 سنوات

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين رسمياً تجديد عقد لاعبه ريان يسلم (24 عاما) لخمس سنوات ليحسم الجدل والإشاعات التي دارات حوله بعد أن ربطته تقارير اعلامية بعدد من الأندية المحلية، وليصبح اللاعب السادس الذي يجدد تعاقده مع الزعيم من اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، وهم خالد عيسى، أحمد برمان، محمد أحمد، بندر الأحبابي والياباني تسوكاسا شيوتاني.

وأرجع اللاعب تأخير تجديده مع النادي إلى ما قال إنها ظروف صحية اضطرته لإجراء جراحة خاصة بتنظيف غضروف الركبة بمدينة برشلونة الاسبانية، موضحاً أن ملف تجديد تعاقده مع العين كان محسوماً مع نهاية الموسم الماضي.

وأعرب ريان عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم السخي للنادي، وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: نحن ندرك جيداً أن سموه لا يرضى إلا بالمركز الأول، وأضاف: كلمة الشكر لا تفي جماهير العين حقهم وكانت التعليقات التي أشاهدها على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي تضاعف من سعادتي برغم أنني كنت على يقين من بقائي، ولكن مطالبات الجماهير بالبقاء أسعدتني كثيراً، وأتمنى أن أسهم وزملائي بالفريق في تحقيق طموحات قيادة هذا الكيان وإسعاد تلك الجماهير المخلصة الوفية.