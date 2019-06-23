لجنة الحكام تُناقش تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء الماضي اجتماعها الدوري برئاسة مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة وبحضور صلاح أمين وناصر عبدالله وخميس الشامسي وعلياء الحوسني أعضاء اللجنة وأحمد يعقوب مستشار اللجنة وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام.

واطلعت اللجنة على خطة إدارة الحكام لإعداد قضاة الملاعب استعداداً للموسم الرياضي القادم 2019-2020، والتحضيرات النهائية للمعسكرات الخارجية والداخلية لحكام الفريق الأول والواعدين والمراحل السنية، وبحثت ترتيبات عقد ورش عمل ودورات تدريبية للحكام والحكمات والمقيمين والمحاضرين الفنيين والبدنيين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح مسلم الكثيري أن خطة العمل ترتكز على تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات وتضم المجموعة الأولى حكام الفريق الأول ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى إلى جانب مشاركتهم في إدارة المباريات الخارجية والمباريات الودية للمنتخبات، فيما تضم المجموعة الثانية الحكام الواعدين ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي تحت 21 سنة ودوري الدرجة الثانية.