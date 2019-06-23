أكاديمية الجزيرة سر النجاح

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

خليفة الحمادي لاعب الجزيرة الصاعد واحد من أبرز الأسماء الشابة التي تألقت الموسم الماضي، شارك في 25 مباراة، وسجل 2151 دقيقة لعب، وهذا التميز وضعه منافساً على جائزة الفتى الذهبي لجوائز دوري الخليج العربي، لكن ذهبت الجائزة إلى علي صالح لاعب الوصل وتألق الحمادي عبر الموسمين الماضيين، قاده أن يصبح ضمن تشكيلة الأبيض التي خاضت منافسات كأس آسيا أبوظبي 2019، وبالرغم من صغر سنه فقد شارك مع «الأبيض» أمام أستراليا وفاز بها الأبيض 1/‏0 ووضعته في المربع الذهبي. «البيان الرياضي» التقى موهبة الجزيرة ليتحدث عن حصاد فريقه وتطلعاته المستقبلية.

في البداية، تقدم الحمادي بالشكر إلى إدارة نادي الجزيرة التي منحته فرصة المشاركة مع الفريق الأول حتى أصبح ضمن خيارات الجهاز الفني واللعب بشكل أساسي، موضحاً أن استراتيجية النادي تصب في مصلحة الأكاديمية واللاعب الصاعد، ولذلك نرى أن معظم قوام الفريق من الشباب والصاعدين من الأكاديمية، واختياره ضمن المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي، يؤكد النشاط الإيجابي للأكاديمية في تخريج المواهب الشابة.

وبين الحمادي، أن أهدافه الشخصية أن يواصل نفس المستوى ويصبح المدافع الأول في نادي الجزيرة، وأن يحصد الموسم القادم جائزة أفضل لاعب مواطن، والعلاقة مع زملائه المدافعين أصحاب الخبرات والشباب هي علاقة تكاملية والهدف منها تقديم أقصى جهد من أجل حصد أفضل النتائج.

تتويج

وأشار لاعب الجزيرة الصاعد، إلى أن فخر أبوظبي دائماً يسعى إلى تحقيق أفضل المراكز، والتواجد على منصات التتويج، وقد سعى الموسم المنتهي للتواجد بين الأربعة الأوائل، لكن المركز الرابع ذهب في الأمتار الأخيرة بسبب الخسارة المفاجئة من النصر 3/‏1، وفي حقيقة الأمر أن الفريق خسر حيث تراجع الفريق بشكل غير مبرر في الست جولات الأخيرة، فلم يحقق إلا فوزاً واحداً على الإمارات 3/‏0، بينما خسر من الوصل والوحدة والنصر 3/‏1، وتعادل مع دبا 2/‏2، والظفرة 1/‏1، علماً أن الفريق حقق نتائج مبهرة وكان يتواجد بين الثلاثة الأوائل عبر 20 جولة للدوري. وأضاف: الموسم المنتهي للنسيان وبالرغم من سلبياته وحصول الفريق على المركز الخامس والذي لا يرضينا أبداً، فقد كان له إيجابيات أظهرت روح الأسرة والفريق الواحد، وتصعيد عدد من المواهب الشابة، ومشيراً إلى أنه يأمل وزملاؤه بداية قوية تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي، يورغن ستريبل.

ارتياح

كما أوضح أن هناك ارتياحاً كبيراً للاعبين في ما يخص المدرسة الهولندية، التي أثبتت جدارتها عبر ثلاثة مدربين تين كات ومارسيل كايزر، وأخيراً داميان هيرتوغ، مشيراً إلى أن الأسلوب الهولندي الشامل والقائم على التوازن والأداء الجماعي وتقديم كرة قدم ممتعة وفعالة هو الأنسب بالنسبة للفريق. وعن تعاقدات الجزيرة المتوقعة بالنسبة للأجانب قال: التعاقدات من اختصاص الإدارة، ولكني استطيع القول إن «فخر أبوظبي» غني بلاعبيه ونجومه، وأي لاعب يأتي إلى الجزيرة فلا شك في أن مستواه سيصقل في ظل التنافس الشريف بين نجوم الفريق.