البرازيلي كاميلي مدرباً لخورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

حسم نادي خورفكان الجدل حول هوية مدربه بعد أن وقع الاختيار على البرازيلي باولو كاميلي المدرب السابق لناديي الإمارات ودبا الفجيرة، ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الموسم الجديد، وسيحضر كاميلي الخميس المقبل للتوقيع على العقود الرسمية، كما ستتم مناقشة برنامج الإعداد الداخلي وكذلك الاستقرار على مقر المعسكر الخارجي، حيث ترجح إدارة النادي بأن تكون مصر هي المحطة الأمثل لفترة الإعداد، كما ستتم مناقشة ملف الأجانب وكذلك التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، وكان خورفكان قد تقدم بعرض للمغربي مراد باتنا محترف الوحدة الذي لا يزال يدرس العروض التي قدمت له ومن بينها من الجزيرة وحتا إلى جانب عرض نادي خورفكان الذي يسعى جاهداً لكسب توقيع باتنا، وذلك لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الكروي المقبل.