لجنة المسابقات تُقرّ أجندة الموسم الرياضي الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقرت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم أجندة مسابقات الفريق الأول، ومسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020- 2019، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة سعادة خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وبحضور أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وراشد حسن الهلي وحمد علي عضوي اللجنة.

وأخطرت الأمانة العامة باتحاد الكرة كافة الأندية بمواعيد الموسم الرياضي لمسابقات الفريق الأول ( كأس صاحب السمو رئيس الدولة، دوري أندية الدرجة الأولى، التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ) ومسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020/‏2019.

وتضمن خطاب الأمانة العامة جدولين بكلتا الأجندتين موضحاً فيه مسار المسابقات المختلفة والتوقفات التي ستتزامن مع معسكرات المنتخبات الوطنية والمسابقات والمنافسات القارية والدولية، حيث ستنطلق مسابقات الفريق الأول عبر التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» اعتباراً من 2019/‏9/‏27 فيما ستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى اعتباراً من 2019/‏11/‏8 وينتهي الأسبوع الأخير منه بتاريخ 2020/‏4/‏19، فيما ستبدأ مباريات مسابقات المراحل السنية اعتباراً من 2019/‏9/‏13 وتستمر حتى تاريخ 2020/‏4/‏19.

كما أحالت اللجنة لوائح المسابقات التي فرغت إدارة المسابقات من إعدادها إلى الإدارة القانونية لمراجعتها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها واعتمادها، وأقرت اللجنة شروط وقواعد مسابقات المراحل السنية للموسم المقبل .