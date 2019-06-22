بن غليطة يثمن جهود لجنة دوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، بجهود فريق عمل لجنة دوري المحترفين وتميزهم في تنظيم مسابقات اللجنة طيلة الموسم الرياضي المنصرم، والشكل المضمون المتميز والاحترافي الذي لمسه الجميع في إدارة المباريات وتنظيمها وتغلبهم على مختلف الصعوبات والتحديات التي واجهتهم ومحافظة اللجنة على العمل بأعلى المعايير الدولية. جاء ذلك خلال حضور رئيس الاتحاد لقرعة مسابقات الموسم الرياضي 2019-2020، والتي شملت بطولتي دوري وكأس الخليج العربي، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر أول من أمس.

وحضر مراسم القرعة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين .

وثمن بن غليطة التنظيم الرائع الذي ظهرت عليه قرعة الموسم الرياضي الجديد ، معتبراً أن هذا النجاح غير مستغرب على فريق عمل لجنة دوري المحترفين بعد النجاحات المستمرة التي حققتها اللجنة طيلة عهد الاحتراف .

وتمنى رئيس الاتحاد، أن يكون الموسم الرياضي الجديد حافلاً بالإنجازات والتحديات لجميع الأندية وأن يكون ملبياً للطموحات التي يسعى الجميع لتحقيق أهدافها من خلال العمل كفريق واحد هدفه خدمة كرة القدم الإماراتية. وقدم بن غليطة شكره وتقديره لأبطال الإمارات من أصحاب الهمم أصحاب الإنجازات في الأولمبياد الخاص الذي استضافته الدولة في العام الجاري وهم كل من: حمدة الحوسني، عايشة سيف، زايد العامري وصالح المري، الذين شاركوا في مراسم القرعة، كما شكر نادي النصر على استضافته لمراسم القرعة ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم.