الظفرة يمنح أربعة لاعبين الضوء الأخضر للانتقال

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أن إدارة الشركة منحت أربعة لاعبين هم إبراهيم العلوي وداود النقبي وحسن عبد الرحمن وعلي النقبي، الضوء الأخضر للانتقال إلى أندية أخرى، وذلك على ضوء خروجهم من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

تعاقدات

وكشف القبيسي أن إدارة الظفرة اكتفت في الوقت الحالي بالتعاقدات التي أبرمتها على صعيد اللاعبين المواطنين بعد أن ضم النادي الثلاثي مسعود سليمان ومحمد سيف وفهد خلفان الذي تعاقد معه النادي قبل أيام، مشيراً في الوقت ذاته أن النادي وبناء على تقرير المدير الفني رازوفيتش كان قد حدد احتياجاته من اللاعبين في بعض المراكز ونجح النادي في شغلها بالتعاقد مع اللاعبين الثلاثة، وبالتالي هناك اكتفاء بهذه التعاقدات من المواطنين إلا في حالة التوصل لاتفاق مع أحد اللاعبين المميزين الآخرين وحينها قد يبرم الظفرة تعاقدات جديدة.

وقال إن الظفرة يعتمد التأني في إبرام تعاقداته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب بعدما استفاد النادي من تجاربه خلال السنوات السابقة وبعد دراسة مستفيضة لاحتياجات الفريق بناء على رؤية فنية مع المدرب.