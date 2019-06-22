برمجـة الدوري تغازل الجماهير

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

قامت لجنة دوري المحترفين ببرمجة 17 جـولة لدوري الخليج العربي في عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) بهدف تحفيز الجماهير على الحضور أكثر في الملاعـب، وهو التوجه نفسه الذي اعتمدته منذ الموسم الماضي لكن بزيادة عدد الجولات التي تتزامن مع العطلة الأسبوعية.

وينطلق الموسم ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس 2019، وتقام أولى جولات دوري الخليج العربي في 19 سبتمبر المقبل، ويختتم الموسم في 18 مايو 2020.

وأكد عبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين أنه تمت برمجة 17 جولة أيام العطل وآخر الأسبوع (الخميس والجمعة) والأخذ بعين الاعتبار مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا من أجل تهيئة الظروف المناسبة لها لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة الإماراتية بأحسن صورة، وقال: وضعنا مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا من ضمن أولوياتنا في إعداد الجدول الجديد لدوري الخليج العربي حتى نمكنها من تقديم مستويات جيدة ومشرفة لكرة الإمارات.

وأثنى المستكي على قرار الهيئة العامة للرياضة بإشهار رابطة دوري المحترفين لما سيكون له من فوائد على تطوير اللعبة، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم إشهار الرابطة من قبل.

وبخصوص طلب نادي العروبة بتأجيل مراسم القرعة إلى حين النظر في القضية التي رفعها ضد مصفوت على خلفية عدم قانونية مشاركة لاعبه الايفواري جون ميليس، أوضح المستكي أنه لا تأثير للقرار الذي ستتخذه لجنة الاستئناف على نتائج قرعة الموسم الجديد وأنه في حال جاء الحكم لصالح العروبة فإن التغيير سيكون على مستوى الأسماء فقط.

توازن

من جهة أخرى عبر عدد من ممثلي الأندية عن رضاهم عن نتائج قرعة الموسم الجديد ووصفوها بالمتوازنة، مؤكدين أن اختيار ضربة البداية لتكون 22 أغسطس قرار صائب بما أنها تأتي مباشرة بعد انتهاء فترة المعسكرات الخارجية، وهو ما يوفر على الأندية عناء البحث عن تجارب ودية محلية لمواصلة الاستعداد لمسابقة الدوري.

وصرح مطر الصهباني مدير فريق العين أن القرعة جاءت جيدة لفريقه، مشيراً إلى أن الزعيم لا يهتم بمن سيواجه في الافتتاح بقدر اهتمامه بتجهيز نفسه بالشكل المطلوب للمنافسة على جميع الألقاب، متوقعاً أن يكون موسماً صعباً وقوياً لكافة الأندية ومؤكداً عدم وجود مباراة سهلة في دوري الخليج العربي وخاصة في الدور الأول لأن كل فريق يسعى لتثبيت نفسه، وقال: يعتقد البعض أن مباراتنا ضد اتحاد كلباء على ملعبنا سهلة، هذا غير صحيح بل هي في غاية من الصعوبة، ونحتاج إلى الفوز فيها لتحقيق انطلاقة إيجابية تساعدنا في الجولات الموالية خصوصاً أننا نسعى لتقديم صورة أفضل بكثير من الموسم الماضي الذي جاء سيئاً جداً بالنسبة للعين، ولا بد أن ندخل الموسم الجديد بكل قوة لاستعادة هيبة الزعيم وشعارنا المركز الأول دائما، ونشكر الإدارة العليا على دعمها للفريق وتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين ولكن علينا أن نترجم ذلك على أرضية الملعب.

تعاقدات

من جهته صرح حميد يوسف مدير فريق الوصل أن القرعة جاءت متوازنة وأن «الامبراطور» يسعى لتحقيق موسم في مستوى تطلعات جماهيره، مشيرا إلى أن استعدادات الفريق تنطلق 15 يوليو بتجمع داخلي ثم معسكر خارجي ينطلق 22 يوليو بالنمسا يتخلله ما يقرب عن 7 مباريات ودية على أن تكون العودة 15 أغسطس.

وأكد حميد يوسف أن إدارة الفريق مستمرة في البحث عن لاعبين مميزين لاستكمال حلقة الأجانب وكذلك تعزيز بعض المراكز من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى أن قائمة الأجانب تضم حاليا لاعبين اثنين هما البرازيليان ويلتون سواريز وفابيو ليما فيما سيتم تحديد مصير مواطنهما رونالدو مينديز بناء على تطور حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة على مستوى كاحل القدم منذ شهر، وبناء على التقرير الطبي النهائي سيتم اتخاذ قرار بقائه من عدمه، وقال في هذا الخصوص: في حال تأكد أن فترة العلاج لا تتجاوز الشهرين سيستمر مينديز مع الفريق وإذا احتاج لفترة أطول من الممكن أن يتم استبداله.

ويستهل الوصل مشاركته في دوري الخليج العربي بمواجهة جاره النصر على استاد آل مكتوم في الجولة الأولى.

مشاركة إيجابية

أوضح حميد يوسف مدير فريق الوصل أن المشاركة الإيجابية في دوري أبطال العرب الموسم الماضي جعلت الإدارة تقرر تكرار التجربة، وأضاف قائلاً: الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق وضغط المباريات لم تمنع الوصل الظهور بوجه مشرف في البطولة العربية ولذا قررنا المشاركة مرة أخرى. وأكد أن الوصل لديه الرصيد البشري الكافي لتحقيق التوازن بين المشاركات المحلية والبطولة العربية وخاصة أن توقيتها مناسب ويسمح بإجراء تدوير في التشكيلة.