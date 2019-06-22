شباب الأهلي.. رحلة البحث عن «الأجانب»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، وجود مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وأن هناك أسماء مطروحة على الساحة الآن صحيحة، وبعضها خطأ، مشيراً إلى أن البرازيلي لوفانور مهاجم الفريق، ما يزال ضمن قائمة شباب الأهلي للموسم المقبل حتى الآن، وأن كل المفاوضات تتم وفق التصور المطروح من الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق.

وكانت أنباء قد أشارت إلى دخول شباب الأهلي في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني لوكاس مينوسي والسوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس ادواردو، لتعويض استغناء شباب الأهلي عن الثلاثي الأجنبي الأرجنتينيين ماورو دياز وايمليانو فيكيو والأكوادوري ايوفي، والذين لم يتمكنوا من إثبات جدارتهم بارتداء شعار «فرسان دبي» في الموسم الماضي.

ترتيبات المعسكر

وقال «حمدون الصغير» اتمنى بداية قوية للفريق في الموسم الجديد بعد بداية غير جيدة في الموسم الماضي ، أمام عن ترتيبات المعسكر الخارجي لشباب الأهلي، فقال : «تبدأ التحضيرات للموسم الجديد، بتجمع داخل يوم 10 يوليو المقبل، وبعدها بثلاثة أيام، يغادر الفريق إلى سلوفاكيا، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، والتي تستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه، قبل التوجه إلى إسبانيا، لبدء المرحلة الثانية والتي ستكون في الفترة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس القادمين، ويعود بعدها الفريق إلى الدولة، ويخوض شباب الأهلي خلال فترة الإعداد، 5 مباريات ودية، موزعة بين 4 مباريات في المعسكر الخارجي، ومباراة واحدة بعد العودة إلى دبي».