محمد إبراهيم: احترافية إدارة نادي عجمان حسمت انتقالي

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تعاقد نادي عجمان مع اللاعب محمد إبراهيم (27) عاماً قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد وبذلك يكون البرتقالي قد دعم خط هجومه بموهبة جديدة من المؤكد أنها ستكون ذات اثر إيجابي على أداء البرتقالي.

وأكد اللاعب محمد ابراهيم أن انتقاله للقلعة البرتقالية هو خطوة إلى الأمام في مسيرته الكروية مثنياً على السمعة الطيبة والحسنة لنادي عجمان الذي يُعرف بين أندية الدولة بنادي الأسرة الواحدة مضيفًا أنه تجمعه علاقات طيبة جداً مع مجموعة كبيرة من لاعبي النادي. وعبر إبراهيم عن شكره وإعجابه بإدارة النادي مشيداً باحترافيتهم الكبيرة في العمل ومرونتهم التي مكنت من حسم الانتقال بسرعة كبيرة.

تجربة سابقة

ورداً على سؤال حول اثر انتقاله من الشارقة لنادي عجمان لينطلق في مشوار جديد أجاب إبراهيم أن اهم النقاط في عملية الانتقال هو مدى سرعة الاندماج والتجانس مع الفريق مضيفًا أن المدرب ايمن الرمادي ليس بغريب عليه فقد تدرب على يديه عندما كان لاعباً بنادي دبي سابقاً وشباب الأهلي حاليًا مما سيسهل عليه عملية الاندماج مع الفريق.

وأبدى محمد إبراهيم تقديره وشكره لإدارة نادي الشارقة وجماهيره الأوفياء.