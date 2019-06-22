جماهير العين تراهن على قدرة فريقها على العودة إلى منصات التتويج

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبرت جماهير العين عن تفاؤلها بالموسم الكروي الجديد، وراهنت على قدرة فريقها على العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد غيابه عنها الموسم السابق، وخصوصاً على مستوى دوري الخليج العربي لكرة القدم، بالحصول على درع الدوري للمرة 14 في تاريخه كأكثر الأندية فوزاً بهذا اللقب، وذلك قياساً على الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة في دعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب الأقوياء فضلاً عن استقدام مدرب مشهود له بالكفاءة وهو الكرواتي ايفان ليكو، الذي تعاقد معه النادي مدة عامين خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو بعد انتهاء فترة الأخيرة بنهاية الموسم المنصرم، ليعود الفريق من جديد للمدرسة الكرواتية بعد كل من زلاتكو داليتش وزوران ماميتش اللذين حققا مع الفريق نجاحات طيبة خلال المواسم الأخيرة على المستوى المحلي والخارجي.

صفقات ناجحة

وأبرم «الزعيم» خلال الأيام الأخيرة صفقات قوية بتعاقده مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد وهم البرازيلي كايو كانيدو، الذي اشترى بطاقته من نادي الوصل وتعاقد معه مدة ثلاثة أعوام، والمهاجم التوغولى كودجو لابا، قادماً من نهضة بركان المغربي، والجزائري عبدالرحمن مزيان، من اتحاد العاصمة الجزائري، إلى جانب تعاقده مع لاعبين مواطنين وهما محمد جمال، ومحمد هلال، قادمين من الجزيرة وعجمان على التوالي، فيما ينتظر أن يعلن النادي حسم أكثر من صفقة محلية أخرى خلال الفترة المقبلة وقبل بداية التجمع الداخلي للفريق، في حين لا يزال العيناوية يترقبون عودة صانع ألعاب الفريق المتميز عمر عبدالرحمن (عموري) بعد رحيله الموسم السابق إلى نادي الهلال السعودي بتعاقد حر مدة عام، وفي السياق لم يتسنَّ الحصول على تأكيدات رسمية بخصوص تجديد عقدي كل من ريان يسلم، ومحمد عبدالرحمن، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن النادي اقترب كثيراً من حسم ملف التجديد لهما وربما يتم الإعلان عن ذلك قريباً جداً.

استعداد

على صعيد الاستعداد للموسم الجديد أعلن العين رسمياً بداية تجمعه الداخلي في 6 يوليو المقبل والذي يبدأ بالفحوص الطبية، مدة ثلاثة أيام قبل أن يبدأ مرحلة التحضيرات الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد والتي تستمر لأسبوع يغادر في 18 يوليو إلى معسكره الخارجي الذي اختار له النمسا حيث يؤدي هناك نحو 6 مباريات ودية مع عدد من الأندية الأوربية، ويعود إلى الدولة في 13 أغسطس لمتابعة تحضيراته الميدانية انتظاراً لمباراته الأولى في الموسم الجديد ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، والتي يواجه فيها فريق نادي شباب الأهلي، ضمن مجموعة تضم إلى جانبيهما كلاً من الجزيرة والنصر والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان، وعلى مستوى دوري الخليج العربي سيدشن الزعيم مشواره باستضافة فريق اتحاد كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد، قبل أن ينتقل لمواجهة فريق نادي الوصل على ملعب الأخير.