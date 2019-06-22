الرفاعي: قرار الوحدة إعارتي للظفرة كان صائباً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب المصري عبد الله الرفاعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن سعادته بالعودة إلى قلعة العنابي بعد موسم قضاه في صفوف الظفرة على سبيل الإعارة، مؤكداً أنه يسعى إلى إثبات وجوده مع «أصحاب السعادة» في الموسم المقبل، وأن يكون عند حسن ظن إدارة النادي ومسؤوليه وجماهيره ولتحقيق طموحات الوحداوية بالمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وقال: «سعيد للغاية بعودتي إلى بيتي نادي الوحدة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وسأبذل قصارى جهدي من أجل الظهور بمستويات جيدة مع الفريق من أجل تحقيق طموحات جماهيره، وأشكر الجميع في نادي الظفرة على الدعم الذي قدموه لي والمعاملة الطيبة التي وجدتها خلال فترة تواجدي بين صفوفه».

وأضاف: «كنت واثقاً من العودة إلى نادي الوحدة بيتي الذي بدأت فيه كرة القدم، وأعتقد أن قرار إعارتي للظفرة في الموسم الماضي كان قراراً صائباً من أجل المشاركة واكتساب الخبرات، وقد استفدت بالفعل من مشاركتي مع نادي الظفرة الموسم الماضي، وأثبت وجودي مع فارس الظفرة الذي قضيت بين صفوف موسماً جيداً من وجهة نظري حققنا خلاله نجاحات مميزة وظهر النادي بشكل جيد في دوري الخليج العربي، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس الخليج العربي رغم خسارتنا اللقب أمام شباب الأهلي».

خيار جيد

وتابع: «أعتقد أن قرار الوحدة بإعارتي للظفرة كان خياراً جيداً للغاية ونجحت خلال الموسم المنصرم في اكتساب خبرات كبيرة والاحتكاك مع كل فرق الدوري، وتعرفت على طبيعة دوري الخليج العربي، وبفضل الله خضت أغلب مباريات الظفرة الموسم الماضي، وقدمت أداء جيداً بشهادة الجميع، ولذلك أسعى للظهور بشكل أفضل مع الوحدة في الموسم المقبل».

وأشار الرفاعي المقيد في صفوف الوحدة ضمن خانة مواليد الدولة، إن العنابي يملك لاعبين على أعلى مستوى، والفريق قدم موسماً جيداً خاصة في النصف الثاني، وربما ما كان يدور عن خط الدفاع هو عدم توفيق قد يحدث لأي فريق، معرباً عن أمنياته في أن يكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل ويتمكن من حجز مكان في التشكيلة الأساسية لـ «أصحاب السعادة».

تدريبات

وكان الوحدة قد دشن مساء أول من أمس تحضيراته استعداداً للموسم الجديد، وذلك في بداية فترة الإعداد، إذ أدى لاعبو الوحدة تدريباته في صالة الجمانيزيوم بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبون، حيث من المنتظر أن تتواصل التدريبات الخفيفة خلال اليومين المقبلين وحتى موعد السفر إلى هولندا لبدء المعسكر الخارجي الذي ينطلق في 25 يونيو الجاري ويستمر حتى 20 يوليو المقبل.

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يخوض الوحدة 6 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي سيتم الإعلان عنها بعد إجراء التعديلات التي طلبها المدير الفني الهولندي موريس شتاين، كما ينتظر النادي وصول بقية اللاعبين اليوم، وسيتم بعدها الإعلان عن قائمة الفريق في المعسكر الخارجي بناء على اختيارات المدرب.