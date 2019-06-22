التوغولي ملابا: انتقالي إلى كلباء خطوة كبيرة

المصدر: كلباء - علي الظاهري

أعرب اللاعب التوغولي ملابا عن سعادته بالانضمام إلى فريق اتحاد كلباء الموسم المقبل، وقال إن ما لمسه من اهتمام وترحيب وحفاوة من أسرة فريقه الجديد، يعكس حالة من التفاؤل والإيجابية نحو تقديم عمل مضاعف في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن انطباعه الأول عن مدينة كلباء والنادي كان إيجابياً للغاية، ويدعو إلى التفاؤل نحو المرحلة المقبلة.

وأضاف ملابا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، إن انتقاله إلى كتيبة «النمور» تعتبر خطوة كبيرة بالنسبة إليه يفخر بها، حيث ينتظر بفارغ الصبر خوض تجربته الجديدة مع الفريق في المستطيل الأخضر، ولا سيما أن التجربة تعتبر الأولى بالنسبة له في دوري الخليج العربي.

وتوجه بالشكر إلى ناديه السابق فريق فانيلو الهولندي لمنحه فرصة الانتقال إلى نادي اتحاد كلباء وإلى كل من ساهم في تسهيل عملية الانتقال إلى الإمارات، وقال: سبق لي أن شكرت جميع أفراد فريقي السابق، وأجدد شكري مرة أخرى للجميع على كل ما قدموه في الفترة الماضية، وأتمنى مزيداً من التوفيق والنجاح لفريقي الهولندي السابق في المستقبل.

وكان ملابا «28 عاماً» وقع رسميا لمدة موسمين مع نادي اتحاد كلباء، أول من أمس، ليعوض مكان المهاجم البرازيلي مايك راموس الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، مما أدى إلى صرف نظر المسؤولين في النادي عن التعاقد مع اللاعب الذي انتهت فترة إعارته إلى «النمور» بعد قدومه من نادي ام تي كي بودابست المجري.