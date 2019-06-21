خورفكان يتعاقد مع البرازيلي كاميلي

المصدر: خورفكان : محمد فضل

حسم نادي خورفكان الجدل حول هوية مدربه بعد أن وقع الاختيار على البرازيلي باولو كاميلي المدرب السابق للأمارات ودبا الفجيرة والذي سيحضر يوم "الخميس" المقبل للتوقيع الرسمي على عقد النادي ومناقشة برنامج الإعداد الداخلي إلى جانب مناقشة مقر المعسكر الخارجي للفريق الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، حيث ترجح إدارة النادي بان يكون معسكر الاعداد الخارجي بجمهورية مصر العربية.

كما ستتم مناقشة ملف الأجانب مع المدرب وكذلك التعاقد مع من لاعبين مواطنين، وكان خورفكان قد تقدم بعرض لمحترف الوحدة المغربي مراد باتنا الذي لايزال يدرس العروض التي قدمت له والتي من بينها عرضين من الجزيرة وحتا الى جانب عرض نادي خورفكان، الذي يسعى جاهداً لكسب توقيع باتنا وذلك لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الكروي المقبل.

وكانت القرعة التي أجريت امس قد أوقعت فريق نسور خورفكان أمام الشارقة حامل اللقب في الأسبوع الأول من مسابقة دوري الخليج العربي، كما أوقعت القرعة الفريق ضمن المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي بجانب فرق العين والجزيرة والنصر وشباب الأهلي والظفرة واتحاد كلباء .