ديربي النصر والوصل يخطف الأنظار في افتتاح دورينا

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يخطف ديربي النصر والوصل على استاد آل مكتوم الأنظار في الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي للموسم الكروي الجديد 2019-2020 التي تقام 19 سبتمبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد بمنافسات الجولة الأولى لكأس الخليج العربي 22 أغسطس 2019، فيما يقام نهائي السوبر بين شباب الأهلي حامل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والشارقة بطل الدوري 14 سبتمبر 2019.

وأقيمت مراسم سحب قرعة مسابقتي كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي مساء أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، وممثلي الأندية وأبطال منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص.

ووضعت القرعة الفريقين الصاعدين خورفكان وحتا في مهمة صعبة في الجولة الافتتاحية، حيث يلتقي الأول نظيره الشارقة حامل اللقب بينما يستضيف الإعصار شباب الأهلي، ويستضيف العين اتحاد كلباء ويلتقي الفجيرة على أرضه مع الوحدة والجزيرة مع الظفرة ويستضيف بني ياس عجمان.

وقست القرعة على الوصل الذي يواجه في الجولة الأولى جاره النصر في ديربي ساخن، ويستضيف العين في الجولة الثانية قبل أن ينزل ضيفاً على عجمان في الجولة الثالثة، ثم يستضيف الشارقة في الجولة الرابعة.

مواجهات قوية

من جهة أخرى وضعت قرعة كأس الخليج العربي شباب الأهلي على رأس المجموعة الأولى «أ» التي وصفت بالحديدية لضمّها كلاً من العين والنصر والجزيرة والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان، وتزعّم الشارقة المجموعة الثانية «ب» ومعه بني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.

وأسفرت قرعة كأس الخليج العربي عن مواجهة قوية في الجولة الأولى بين العين وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد، فيما يستضيف الجزيرة خورفكان ويلتقي النصر مع اتحاد كلباء على استاد آل مكتوم، ويواجه بني ياس نظيره الشارقة في الشامخة، ويستضيف الوحدة الفجيرة وعجمان حتا.

أمنية

وتمنى مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التوفيق لكافة الأندية في الموسم الكروي الجديد، موجهاً الشكر للجنة دوري المحترفين على التنظيم المميز لمراسم القرعة، ونادي النصر على استضافته، وأبطال الأولمبياد الخاص على مشاركتهم في سحب القرعة، وقال: «أتمنى أن تقدم الأندية مستويات جيدة في الموسم الجديد تعكس حجم الجهود التي تبذلها في فترة الإعداد، وأن نشهد بروز نجوم جديدة تكون رافد للمنتخبات الوطنية».

وأضاف: «بدأت أنديتنا تعقد صفقاتها للموسم الجديد، وستدخل قريباً في المعسكرات الخارجية التي نتمنى أن تصب في مصلحة إعداد منتخبنا الوطني للاستحقاقات المقبلة».

خارج التوقعات

من جهته أوضح حميد يوسف، عضو شركة الوصل لكرة القدم، أن مواجهة «الإمبراطور» والنصر في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، لا تخضع للتوقعات، لافتاً إلى أن «الأصفر» يسعى إلى الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل.

وأكد حميد يوسف يوسف أن قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، جاءت جيدة رغم أنها وضعت فريقه في مواجهة النصر والعين وعجمان والشارقة في الجولات الأربع الأولى، متمنياً التوفيق لجميع الأندية في تقديم موسم قوي.

خطوة مهمة

وعبر سالم ربيع، عضو اللجنة الفنية في نادي النصر، رضاه عن نتائج قرعة بطولتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وقال ربيع في تصريحات صحفية: «هذه مرة جديدة نلتقي فيها الوصل في الجولة الأولى للدوري ، وقد سبق أن التقى الفريقان في الجولة الأولى من موسم 1985-1986، عندما فاز النصر بهدف دون رد، ذلك الموسم الذي فيه النصر بآخر لقب في الدوري ، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل لتكرار الفوز في لقاء «الديربي» في الموسم الجديد».

وأضاف: «بشكل عام، يعد أمراً جيداً أن نبدأ البطولة بخوض مباراة قوية، وسيكون من المهم تحقيق الفوز حتى نحصل على دفعة معنوية».

وتحدث عضو اللجنة الفنية عن قرعة كأس الخليج العربي، وقال: «النصر سيلعب في المجموعة الحديدية، ولكنه سيكون جاهزاً للظهور بصورة جيدة، وتقديم موسم يُرضي طموحات جمهور الأزرق».