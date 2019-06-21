«أبيض السيدات» يختتم معسكره الخارجي في جورجيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم المنتخب الوطني الأول للسيدات معسكره الخارجي في العاصمة الجورجية تبليسي للفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. وخاض «أبيض السيدات» في تبليسي مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا خسر في الأولى بثلاثية مقابل هدف فيكا خسر في المباراة الثانية بهدفين لهدف.

وقالت حورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني للسيدات: «إن المعسكر على الرغم من قصر فترته حقق نجاحاً فنياً ، وبغض النظر عن نتيجة المباراتين الوديتين التي خضناهما مع المنتخب الجورجي فقد شكلت المواجهتان تجربة ناجحة وجيدة مع منتخب يتمتع بالخبرة ، ويمثل أحد المنتخبات المتطورة في القارة الأوروبية». وأضافت الطاهري: «لقد ضمت تشكيلة المنتخب لاعبات من أعمار مختلفة، وتم تصعيد عدد من اللاعبات من المنتخبات العمرية للمنتخب الأول لإكسابهن الثقة ».