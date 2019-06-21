التوغولي ملابا «كلباوي» حتى 2021

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء عن التعاقد رسمياً مع الدولي التوغولي بينيل ملابا مهاجم فريق فينلو الهولندي لتمثيل الفريق الأول الموسم الجديد.

ووقع ملابا «28 عاماً» على عقده الجديد لمدة موسمين في مقر النادي مساء أمس بحضور علي كانو رئيس مجلس الإدارة.

وتبحث إدارة النمور عن الأجنبي الرابع بعد التعاقد أخيراً مع مالابا الأردني ياسين البخيت وتجديد عقد المجري جوجاك بالازس، حيث يسعى المسؤولون في النادي إلى غلق ملف المحترفين قبل السفر إلى النمسا 18 يوليو، وفي صفقات المواطنين ضم الفريق رسمياَ أيضاً المدافع سعيد المنهالي قادماً من العين.