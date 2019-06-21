800 ألف دولار تقرب مينوسي من شباب الأهلي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بات شباب الأهلي أكثر قرباً من الحصول على خدمات لوكاس مينوسي (26 سنة)، نجم نادي تايغر الأرجنتيني، بعدما تفوق على العرض الذي تقدم به نادي إندبيندينتي الأرجنتيني، بـ 800 ألف دولار فقط.

وتبدو الصفقة في مراحلها الأخيرة، بعد تقدم شباب الأهلي، بعرض قيمته 3 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، بناءً على ترشيح من مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والذي سبق وتولى تدريب نادي تايغر موسم 2011-2012. مقابل تقدم نادي إندبيندينتي بعرض قيمته مليونين و200 ألف دولار، للتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع أن يلعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.