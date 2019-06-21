ليوناردو يلتحق بالوحدة في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تقرر أن يلتحق البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بتحضيرات العنابي استعداداً للموسم الجديد في معسكر الفريق المقرر إقامته في هولندا في الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، إذ سمحت إدارة النادي للاعب بالتوجه من البرازيل إلى هولندا مباشرة للانتظام في المعسكر الخارجي، وذلك بعدما كانت قد منحته الإذن للسفر لبلاده قبل انتهاء الموسم المنصرم لظروف عائلية خاصة.

ودشن الوحدة تحضيراته، أمس، على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، وينتظر النادي وصول الأوروجوياني ميليسي والكوري شانغ رم اليوم، حيث وصل تيجالي قبل أيام، فيما يصل المدرب غداً السبت.