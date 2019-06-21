الحمرية يضم الثنائي سانتوس وعلي ربيع

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

أعلن نادي الحمرية، عن تعاقدات جديدة في صفوف فريقه، بعد ضم الثنائي علي ربيع مدافع دبا الفجيرة السابق، إلى جانب البرازيلي لوان سانتوس محترف وهداف فريق حتا السابق، والذي قاد الإعصار للتأهل من جديد لدوري الخليج العربي، ورحب جمعة الشامسي باللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن تعاقدات فريقه لن تتوقف، وفي الطريق عدد آخر من اللاعبين المواطنين، إلى جانب ضم الأجنبي الثاني، والذي لا يزال البحث جارياً عنه، ليكون بجانب محترف الفريق الحالي سانتوس، وأشار الشامسي إلى أن مدرب الفريق التونسي غازي الغرايري، غادر إلى مسقط رأسه، وسيعود في يوليو المقبل، مع بدء تجمع الفريق الداخلي، قبيل التوجه للمعسكر الخارجي في أغسطس القادم.