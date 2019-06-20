اتحاد كلباء يتعاقد مع التوغولي بينيل ملابا

المصدر: كلباء -البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء عن التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي التوغولي بينيل ملابا مهاجم فريق فينلو الهولندي لتمثيل الفريق الأول للكرة في الموسم المقبل.

ووقع ملابا "28 عاماً" على عقده الجديد لمدة موسمين بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي، وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم في مقر النادي بحضور علي كانو رئيس مجلس إدارة النادي.

وتبحث إدارة النمور عن الأجنبي الرابع بعد التعاقد أخيراً مع مالابا الأردني ياسين البخيت وتجديد عقد المجري جوجاك بالازس، حيث يسعى المسؤولون في النادي إلى غلق ملف المحترفين قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا يوم 18 يوليو المقبل.