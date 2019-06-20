ديربي النصر والوصل يخطف الأنظار في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يخطف ديربي النصر والوصل على استاد آل مكتوم الأنظار في الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي للموسم الكروي الجديد 2019-2020 التي تقام 19 سبتمبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد بمنافسات الجولة الأول لكأس الخليج العربي 22 أغسطس 2019 فيما يقام نهائي السوبر بين شباب الأهلي حامل كأس صاحب السمو رئيس الدولة والشارقة بطل الدوري 14 سبتمبر 2019.

وأقيمت مراسم سحب قرعة مسابقتي كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد آل مكتوم بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم و عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، وممثلي الأندية وأبطال منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص.

ووضعت القرعة الفريقين الصاعدين خورفكان وحتا في مهمة صعبة في الجولة الافتتاحية، حيث يلتقي الأول نظيره الشارقة حامل اللقب بينما يستضيف الإعصار شباب الأهلي، ويستضيف العين اتحاد كلباء ويلتقي الفجيرة على أرضه مع الوحدة والجزيرة مع الظفرة ويستضيف بني ياس عجمان.

وقست القرعة على الوصل الذي يواجه في الجولة الأولى جاره النصر في ديربي ساخن و يستضيف العين في الجولة الثانية قبل أن ينزل ضيفا على عجمان في الجولة الثالثة ثم يستضيف الشارقة في الجولة الرابعة.

من جهة أخرى وضعت قرعة كأس الخليج العربي شباب الأهلي على رأس المجموعة الأولى "أ" التي ضمت إلى جانبه العين والنصر والجزيرة والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان، وتزعم الشارقة المجموعة الثانية "ب" ومعه بني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.

وأسفرت قرعة كأس الخليج العربي عن مواجهة قوية في الجولة الأولى بين العين وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد، فيما يستضيف الجزيرة خورفكان ويلتقي النصر مع اتحاد كلباء على استاد آل مكتوم ويواجه بني ياس نظيره الشارقة في الشامخة ويستضيف الوحدة الفجيرة وعجمان حتا .