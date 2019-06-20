الفجيرة يتعاقد مع بلال يوسف ويفاوض الجزائري بن خماسه

المصدر: الفجيرة ــ محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع لاعب الارتكاز بلال يوسف القادم من فريق الحمرية والذي سبق له اللعب بنادي الشارقة ليكون اللاعب الرابع في صفوف الذئاب بعد ضم كل من احمد الزيودي وياسر سالم ومعتصم ياسين.

على صعيد اخر ذكرت صحف جزائرية أن نادي الفجيرة دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي الجزائري محمد بن خماسة (25 عاماً) لاعب ارتكاز اتحاد العاصمة الجزائري، وربما تساهم علاقات مدرب الفجيرة الشاب مجيد بوقرة في اقناع ادارة نادي اتحاد العاصمة بالانضمام الى صفوف الذئاب ليكون بجانب مواطنه محمد بن يطو الذي يستمر عقده لموسمين مع الفجيرة في ظل وجود أكثر من ناد بدوري الخليج العربي يخطب ود الفجيرة للتعاقد مع نجم محاربي الصحراء.