6 دول تجهّز أندية دورينا للموسم المقبل

المصدر: Ⅶ إعداد-علي الظاهري

حددت أندية دورينا وجهات المعسكرات الخارجية التي تحتضنها 6 دول أوروبية: هولندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وسويسرا وصربيا، وتصدرت كل من هولندا وألمانيا والنمسا المشهد كما جرت العادة سنوياً، حيث تستضيف هولندا معسكرات 3 فرق وهي: الشارقة والجزيرة والوحدة، وتحتضن ألمانيا معسكرات 3 أندية أخرى وهي النصر والظفرة وعجمان، وتحط 3 فرق رحالها في النمسا وهي: الوصل والعين واتحاد كلباء، وسيتوجه حتا إلى صربيا، فيما اختار بني ياس إسبانيا يرافقه فريق شباب الأهلي الذي تقام فترة الإعداد الخارجي على مرحلتين ستكون الأولى في سويسرا.

الوصيف في سويسرا وإسبانيا

يشد الرحال فريق شباب الأهلي وصيف دوري الخليج العربي، إلى معسكره الخارجي في منتصف يوليو المقبل حتى منتصف أغسطس وستقام فترة الإعداد الخارجي على مرحلتين في كل من سويسرا وإسبانيا، وتعتبر إسبانيا هي الوجهة المفضلة لدى الفرسان.

هولندا تجهز البطل

تستضيف هولندا معسكر فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي من 21 يوليو حتى 13 أغسطس، ومن المقرر بدء برنامج إعداد الشارقة عبر تجمع داخلي في السابع من يوليو المقبل بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري.

معسكر الوحدة

تغادر بعثة فريق الوحدة إلى هولندا بعد خمسة أيام لإقامة المعسكر من 25 يونيو حتى 20 يوليو المقبل، حيث يُدشن استعداداته للموسم الجديد بالتجمع الداخلي والذي سيقام بتاريخ 22 يونيو الجاري بالفحوصات الطبية وتدريبات اللياقة البدنية، تحت قيادة المدرب الهولندي موريس شتاين الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه هينك تين كات. واختار الوحدة العام الماضي النمسا كوجهة لإقامة المعسكر الخارجي الذي امتد لـ 30 يوماً.

الجزيرة

انضم فريق الجزيرة، إلى قائمة الأندية المغادرة إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي من 20 يوليو لغاية 10 أغسطس المقبل، ويتجهز«فخر أبوظبي» في هولندا تحت قيادة المدرب الهولندي يورغن ستريبل الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه داميان هيرتوغ. وسينقسم المعسكر على مرحلتين يبدأها الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية بعد 10 أيام في أوستربيك.

ويعسكر الجزيرة في هولندا للعام الثالث على التوالي منذ 2016، ووقع اختيار فخر أبوظبي على هولندا للتحضّر لموسم 2019-2020 المقبل بعد مفاضلة بين عدة دول إلا أن الاختيار ظل على هولندا بعد قناعة بأن أنجح المعسكرات التدريبية بشكل عام في أوروبا هي الهولندية.

النصر

يسافر فريق النصر هذا الصيف إلى ألمانيا من 20 يوليو حتى 15 أغسطس عوضاً عن هولندا التي احتضنت معسكره العام الماضي، ويتجمع الفريق 6 يوليو المقبل تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي عبر خوض من 4 إلى 5 مباريات ودية في معسكر ألمانيا ضد أندية أوروبية متفاوتـة المستوى الفني وبشكل تصاعدي من الدرجة الثانية والثالثة إضافة إلى أحد أنديتنا الذي سيتزامن معسكره الخارجي مع تواجد النصر في تلك الفترة بألمانيا.

الوصل

تغادر بعثة فريق الوصل إلى معسكره في النمسا يوم 22 يوليو المقبل، وتستغرق رحلة الإعداد الخارجي لـ«الإمبراطور»26 يوماً، حيث يعود الفريق في 18 أغسطس المقبل، ثم يعود الفريق لاستئناف برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن يخوض الوصل مباريات ودية عدة تحت إشراف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، على أن يبدأ تجمع اللاعبين والجهاز الفني يوم 14 يوليو المقبل.

وأقام الوصل معسكره العام الماضي على مرحلتين، الأولى كانت في مدينة ميونيخ الألمانية، والثانية كانت في مدينة ملقا الإسبانية.

حتا

اختار فريق حتا وجهة جديدة للمعسكر الخارجي وهي صربيا من 11 يوليو إلى الأول من أغسطس تحت قيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، وسيخوض «الإعصار» الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي ست تجارب ودية في الصيف استعداداً للموسم الجديد، بواقع أربع مباريات في معسكر صربيا مع فرق خليجية وأوروبية، بينما سيخوض مباراتين في المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي. وأقام حتا معسكره في الصيف الماضي بمصر.

بني ياس

غير فريق بني ياس وجهته هذا العام إلى إسبانيا بدلاً من هولندا، ومن المقرر أن يمتد معسكر«السماوي» لمدة واحد وعشرين يوماً من الثامن عشر من شهر يوليو القادم وحتى الثامن من شهر أغسطس الذي يليه مباشرةً هناك في مدن ملقا وميخاس الأسبانية، وسيخوض السماوي خلال معسكره الصيفي ست مباريات ودية سيتم تحديدها لاحقاً على أن يكون التجمع في أبوظبي قبل السفر بأسبوع من أجل الفحوصات الطبية والاستعداد للمعسكر.

العين في النمسا

ينطلق معسكر العين الصيفي في النمسا، من 18 يوليو حتى 13 أغسطس، واختار«الزعيم»وجهته الجديدة بدلاً من كرواتيا وسلوفينيا، وسيبدأ الفريق تجمعه الداخلي في السادس من يوليو، حيث سيجري اللاعبون الفحوصات الطبية قبل أن يبدأ التدريب في العاشر من الشهر لتغادر بعثة الفريق إلى مقر المعسكر الخارجي.

وسيخوض العين في المرحلة الأولى مباراتين يومي 21 و26 يوليو، أمام فريقي درافوغراد، ومورا، من سلوفينيا، على أن يستهل المرحلة الثانية بمواجهة فريق نادي بريشيا الإيطالي 5 أغسطس المقبل، فيما سيؤدي التجربة الرابعة أمام نادي فاردارالمقدوني، على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة. وستقضي بعثة فريق العين عيد الأضحى في النمسا بناء على البرنامج الذي اعتمده المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، وبعد العيد سيعود الفريق لمتابعة برنامجه الإعدادي المحلي.

اتحاد كلباء

غير فريق اتحاد كلباء وجهته هذا العام إلى النمسا بدلاً من سلوفينيا التي احتضنت معسكر«النمور» الصيف الماضي، ويدشن الفريق برنامج الإعداد للموسم المقبل بالتجمع الداخلي يوم 12 يوليو المقبل تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي جددت الإدارة الثقة به للموسم الثاني على التوالي، وستجرى الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية يوم 13 يوليو، ثم السفر إلى المعسكر في النمسا 18 من الشهر نفسه، فيما ستكون العودة 9 أغسطس.

الظفرة وعجمان

يتجهز فريق الظفرة للموسم الجديد هذا العام في معسكر ألمانيا صيفاً الذي يقام من 19 يوليو حتى 9 أغسطس تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وسيخوض«فارس الظفرة» 5 تجارب ودية. ويواصل الظفرة اختيار ألمانيا كوجهة لمعسكره الخارجي في الصيف للسنة الثانية على التوالي.

وتبدأ فترة الإعداد بالتجمع الداخلي في 10 يوليو المقبل وتتخلل المرحلة الأولى إجراءات الفحص الطبي.

واستقر عجمان على السفر إلى ألمانيا عوضاً عن المجر التي استضافت معسكره الخارجي العام الماضي، ويتطلع«البرتقالي»إلى الاستفادة القصوى من الإعداد الخارجي خاصة بعد تألقه هذا الموسم وبلوغه المركز السابع في لائحة الترتيب العام لجدول الدوري، ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ألمانيا يوم 16 يوليو المقبل على أن تكون العودة يوم 11 أغسطس.

الفجيرة وخورفكان

لم يعلن كل من الفجيرة وخورفكان عن وجهتيهما في الصيف حتى الآن، إلا أن ألمانيا تعتبر الأقرب لـ«الذئاب» الذي يقوده هذا المدرب الجزائري مجيد بوقرة، فيما يبدو خورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي يفاضل بين هولندا وبلجيكا حسب ما تردد في الفترة الأخيرة، حيث يتطلع مجلس إدارة شركة كرة القدم الذي تشكل أخيراً برئاسة المونديالي خليل غانم، إلى تجهيز برنامج المعسكر في الساعات المقبلة.

وتوجه فريق الفجيرة العام الماضي إلى ألمانيا لإقامة معسكر الإعداد الخارجي وتضمن مرحلتين الأولى في مدينة نورنبيرغ، فيما احتضنت مدينة لاند شوت المرحلة الثانية.