الوحدة يتجمع اليوم استعداداً للموسم الجديد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تجمعه في بداية تحضيراته استعداداً للموسم المقبل، الذي يستهله الوحدة مبكراً بمواجهة النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

ويستهل الوحدة فترة الإعداد للموسم الجديد اعتباراً من اليوم بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، التي تستمر لعدة أيام قبل بدء المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا.

وتغادر بعثة الفريق يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو الجاري إلى هولندا لبدء معسكر الإعداد الخارجي، الذي يستمر حتى 20 يوليو المقبل يخوض خلاله الفريق 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، إذ ستتحدد مواعيد المباريات الودية وأطرافها بالتشاور مع المدير الفني الهولندي موريس شتاين الذي طلب إجراء بعض التعديلات على برنامج المباريات الودية.

وصول

ويصل شتاين مدرب الوحدة الجديد بعد غد السبت لبدء مهمته مع الفريق، إذ يتولى شتاين مدرب فينلو الهولندي السابق المهمة بعد تعاقد النادي معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلفاً لمواطنه هينك تين كات الذي قاد العنابي في الموسم الماضي ورشحه للعمل في قلعة أصحاب السعادة قبل رحيله، بينما يضم الجهاز المعاون لشتاين كلاً من فيدرك مساعداً أول للمدرب، وجاكوبس مدرباً للياقة البدنية، ودينيس مدرباً لحراس المرمى، إذ تكون الجهاز الفني بالكامل من طاقم هولندي باستثناء الفرنسي فلورينت موتا من الجهاز الفني السابق والمستمر مع الفريق في الموسم المقبل، فيما ينتظر اكتمال وصول جميع اللاعبين الأجانب بعد غد السبت بعدما كان الأرجنتيني تيغالي أول الواصلين منذ عدة أيام.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الإداري للفريق بقيادة عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريقين الأول والرديف، وفهد مسعود إداري الفريق جلسة مع المدير الفني عقب وصوله لمناقشة برنامج إعداد الموسم الجديد والاستقرار على التفاصيل والترتيبات النهائية المتعلقة بالمعسكر الخارجي، بالإضافة إلى برنامج التحضيرات في أبوظبي عقب عودة الفريق من هولندا، حيث من المنتظر أن يخوض الوحدة مباراة ودية في أبوظبي في بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في الرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.