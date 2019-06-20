دبا الحصن يتعاقد مع المدرب الوطني سليمان البلوشي

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده رسمياً مع المدرب الوطني سليمان حاجي البلوشي مدرب الحمرية السابق، وحضر توقيع العقد مع المدرب الجديد كل من خميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وجمعة الحمودي أمين السر العام، وسليمان جاسم مدير الفريق الأول، إلى جانب جاسم درويش رئيس اللجنة الثقافية، وأشاد جمعة الحمودي بالسيرة الذاتية والخبرات التدريبية التي يتمتع بها المدرب البلوشي الذي سيقود التدريبات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل موعد بدء الإعداد الداخلي .

بدوره عبّر المدرب سليمان البلوشي عن سعادته بتولي قيادة تدريب دبا الحصن، مشيراً إلى أنه لم يتردد في الموافقة على تدريب الفريق، موجهاً الشكر لإدارة النادي التي سعت للتعاقد معه، منوّهاً بأنه سيقوم بتسخير كل خبراته من أجل فريقه .