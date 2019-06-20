النصر يستضيف قرعة الموسم المقبل اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستضيف نادي النصر، مساء اليوم، مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد آل مكتوم.

وتقام قرعة كأس الخليج العربي أولاً، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي الذي يشهد في نسخته الجديدة مشاركة ناديي خورفكان وحتا اللذين حققا صعودهما في نهاية الموسم الماضي مقابل هبوط كل من نادي الإمارات ودبا الفجيرة.

ويتوقع أن تكون ضربة بداية الموسم آخر أغسطس بلقاء السوبر بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، على أن تقام مباريات كأس الخليج العربي في الأسبوع الأول من سبتمبر، ثم يفسح المجال لمباريات المنتخب ضمن تصفيات نهائيات مونديال 2022، بينما يرجح أن ينطلق الدوري منتصف سبتمبر المقبل.