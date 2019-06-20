«المنتخبات» تنتظر القرعة لتحديد الوديات

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أنه إلى الآن لم يتم تحديد المباريات الودية المقررة للمنتخب الوطني الأول، إلى حين إجراء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة يوم 17 يوليو، والمؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وأكد أنه ليس هناك أي تغييرات على القائمة المعلنة حتى الآن، وأنه ليس هناك للمدرب أي مطالب خاصة في المعسكر، وكل الأمور تم الاتفاق عليها مسبقاً.

والجدير بالذكر، أنه يأتي المعسكر الخارجي لمنتخبنا ، وهو الأول تحت قيادة الهولندي فان مارفيك المدير الفني لـ «الأبيض».

واعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية في اجتماعها أمس، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، التقرير المقدم من المدير الفني للمراحل السنية بالاتحاد، بخصوص برنامج عمل مراكز التدريب والتطوير، ومنتخبات المراحل السنية.