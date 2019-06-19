ويلتون يكشف سبب انتقاله للوصل

المصدر: دبي-عز الدين جادالله

أكد ويلتون سواريز المحترف البرازيلي الجديد في صفوف الوصل أنه اختار اللعب ضمن صفوف الامبراطور لأنه نادٍ عظيم صاحب تاريخ حافل ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة.

وقال: سأبذل قصارى جهدي من أجل التواجد في التشكيلة بصورة أساسية، وسأعمل على مساعدة زملائي لقيادة الوصل إلى منصات التتويج.

واضاف: طموحي مع الوصل يتمثل في تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وأعلن نادي الوصل تعاقده رسمياً مع البرازيلي ويلتون سواريز " 32 عاماً" مهاجم فريق الشارقة، وذلك في إطار استعدادات "الإمبراطور" للموسم المقبل.