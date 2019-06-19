مفاوضات دبا الفجيرة مع البرازيلي ديغو إلى "طريق مسدود"

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

علم البيان الرياضي بأن المفاوضات بين دبا الفجيرة ومحترفه البرازيلي ديجو دا سيلفا وصلت إلى طريق مسدود وذلك فيما يتعلق بتجديد عقد المهاجم البرازيلي ديجو و الذي انتهى عقده مع النواخذة مع ختام مباريات دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي الأخير 2018-2019 .

وكانت هناك نيه داخل أروقة دبا الفجيرة بتجديد عقد اللاعب البرازيلي الذي أبلى بلاء حسناً مع الفريق وسجل له عدد من الأهداف على الرغم من انضمامه لقائمة النواخذه خلال الميركاتو الشتوي في يناير الماضي.

وحالت بعض التفاصيل دون اتمام التعاقد أو الاتفاق بين الطرفين ليحول النادي الدباوي بوصلته إلى محترفين جدد يذودوا عن شعار الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد. ومعروف أن عقود الأجانب الأربعة في دبا انتهت بعد أن وقع الأردني ياسين البخيت مع كلباء وعاد مواطنه يوسف المراشده إلى الدوري الأردني فيما يدرس المغربي إدريس فتوحي عدد من العروض المحلية لاختيار الأفضل ، تجدر الإشارة إلى أن دبا هبط رسمياً الى دوري الهواة بعد احتلاله للمركز الأخير ضمن قائمة دوري المحترفين.