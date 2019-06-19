الشحات يثمن وقفة جمهور العين معه

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تفاعل نجم العين السابق المصري حسين الشحات، مع تضامن جمهور العين معه بعد استبعاده أخيرا من قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر من 21 يونيو لغاية 21 يوليو، ورد بتغريدة ثمن خلالها وفاء جمهور الزعيم ودعمه القوي.

جمهور الزعيم مش لاقي كلام اقولوا ليكم انتو ناس محترمه جدا ربنا يديم المحبه بينا دايما بإذن الله شكرا لدعمكم ليا دايما جمهور الزعيم العالمي 👌💜❤️❤️💜🤲🏻 pic.twitter.com/jWvz2XrChB — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وقادت جماهير العين حملة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر تضامنا مع لاعب الفريق السابق مؤكدة أن استبعاده من قائمة المنتخب المصري لا يقلل من إمكاناته الكبيرة التي فجرها مع العين الموسم السابق ليحصل معه على ثنائية الدورى والكأس، فضلا عن الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية التي استضافته الإمارات 2018، ليقابل في المباراة النهائية فريق نادي ريال مدريد بطل العالم ويحصل على لقب وصيف أندية العالم في انجاز غير مسبوق في تاريخ الأندية الخليجية.