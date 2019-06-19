كلباء والفجيرة وخورفكان تطلب خدمات فهد خلفان

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

يدرس لاعب فريق الإمارات فهد خلفان، الذي انتهى عقده مع الصقور مع نهاية الموسم الماضي 2018-2019 عدداً من العروض التي تقدمت بها أندية بدوري المحترفين وعلى رأسها اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان فضلاً عن عرض رابع من أحد أندية المقدمة بالدوري إلى جانب رغبة ناديه السابق الإمارات في تجديد التعاقد معه لموسم آخر، ويؤكد لاعب الارتكاز فهد خلفان أنه سيجلس مع وكيل أعماله للمفاضلة بين هذه العروض واختيار النادي الذي يتناسب وإمكاناته، الجدير بالذكر أن اللاعب فهد خلفان بدأ مشواره بالفجيرة وانتقل منه لفريق الشباب سابقاً وشباب الأهلي حالياً الذي أعاره لدبا الفجيرة لينتقل بعدها إلى فريق الإمارات الذي ارتدى ألوانه خلال الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن اللاعب فهد خلفان ينحدر من عائلة كروية بامتياز فشقيقه نجم هجوم الفجيرة محمد خلفان ووالده الراحل خلفان سالمين نجم الفجيرة الأسبق وعمهما حميد سالمين لاعب وإداري فريق الفجيرة السابق وهناك أيضاً عمهما الآخر عبدالله برمان حارس الفجيرة في الثمانينيات ومكتشف موهبة حارس شباب الأهلي الحالي ماجد ناصر إلى جانب عدد آخر من عائلة سالمين المسماري التي تذود عن ألوان عدد من الأندية بدوري المحترفين والهواة.