«فرسان دبي» يحافظ على الاستقرار الفني

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

جدد نادي شباب الأهلي، عقود لاعبيه ماجد ناصر وحسن إبراهيم وخلفان النوبي وعيسى وليد عبيد، ليحافظ على استقرار الفريق استعداداً للموسم المقبل، والذي يسعى خلاله «فرسان دبي» إلى الدفاع عن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، إلى جانب المنافسة على درع دوري الخليج العربي، وخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم، والعودة للمشاركة في نسخة دوري أبطال آسيا 2020.

مساهمة

جاء التجديد مع ماجد ناصر (35 سنة)، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الدور الكبير الذي قدمه مع الفريق في المواسم الأخيرة، ومساهمته في تحقيق الفريق للقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، والذي شارك فيه «قلب الأسد» 2970 دقيقة موزعة على 32 مباراة، فيما حافظ شباب الأهلي على العناصر المؤثرة في خط الوسط، بالتجديد مع حسن إبراهيم (28 سنة)، لمدة 3 سنوات، ليغلق الباب أمام العروض التي تلقاها اللاعب من أندية أخرى بالدولة، أبدت اهتمامها بنيل خدماته، بعد دخوله فترة الشهور الستة الأخيرة من عقده مع النادي، وشارك حسن في 519 دقيقة موزعة على 12 مباراة، وتلقى كارت أحمر، و3 بطاقات صفراء.

المستقبل

بينما تم تجديد التعاقد مع عناصر من مستقبل «فرسان دبي»، ممثلاً باللاعبين خلفان النوبي (20 سنة)، مهاجم فريق تحت 21 سنة لكرة القدم بالنادي، والذي شارك مع فريقه في 2224 دقيقة موزعة بين 26 مباراة، وسجل 6 أهداف، أما بالنسبة للاعب الوسط، عيسى وليد عبيد (21 سنة)، فشارك مع شباب الأهلي في 2365 موزعة بين 27 مباراة، وسجل 3 أهداف، وأعرب النوبي، عن سعادته بالتجديد مع شباب الأهلي، وقال عبر حسابه الشخصي في الانستغرام: «الحمدلله، تم تجديد عقدي مع نادي شباب الأهلي، وأشكر النادي على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن».

من ناحية أخرى، لا تزال إدارة نادي شباب الأهلي، تبحث عن صفقات اللاعبين الأجانب الثلاثة، بعد رحيل الثلاثي الأرجنتينيين ماورو دياز وايمليانو فيكيو، والإكوادوري ايوفي، مع عدم اقتناع إدارة النادي والجهاز الفني، بما قدموه في الموسم الماضي، وهناك مفاوضات حالياً مع أكثر من لاعب، ولكن لم يتم الاستقرار على أي لاعب أجنبي جديد حتى الآن.