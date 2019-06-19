ملفات مهمة يترقبها العيناوية قبل «التجمع الداخلي»

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

مع اقتراب موعد التجمع الداخلي المقرر في 6 يوليو المقبل تمهيداً للمعسكر الخارجي الذي يعتزم العين إقامته في النمسا بداية من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس المقبل، تترقب جماهير الفريق حسم ما تبقى من ملفات تتعلق بالتجديد لأكثر من لاعب ،وفي مقدمتهم لاعب متوسط الميدان محمد عبد الرحمن، وزميله ريان يسلم، فضلاً عن إعادة صانع الألعاب المتميز عمر عبد الرحمن والتعاقد مع لاعبين مواطنين خصوصاً في مركز الدفاع.

موعد

وفيما لم يتسن الحصول على تفاصيل من مسؤولي النادي تتعلق بهذا الخصوص تفيد مصادر البيان الرياضي إن حسم هذه الملفات سيتم قبل موعد التجمع الداخلي ليتفرغ الجهازان الإداري والفني تماماً لبداية الإعداد للموسم الجديد بداية من التدريبات التي يجريها الفريق على ملعبه وحتى موعد مغادرته إلى معسكره الخارجي في النمسا 18 يوليو حيث سيؤدي الفريق هناك 6 تجارب إعدادية يستهلها بلقاء درافوغراد، بدوري الدرجة الثانية السلوفيني، في 21 يوليو، قبل أن يلتقي فريق مورا أحد أندية الدوري السلوفيني، الممتاز في 26 من الشهر نفسه، وفي المرحلة الثانية يواجه فريق نادي بريشيا من دوري الدرجة الأولى الإيطالي 5 أغسطس، ويواجه بعد ذلك فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة.

صفقات

وكان العين حسم خلال الفترة الأخيرة عدداً من الملفات المهمة حيث تعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو لمدة عامين، واستقدم ثلاثة لاعبين أجانب هم البرازيلي كايو كانيدو، بعد شراء بطاقته من الوصل، والتوغولي كودجو لابا، قادماً من نهضة بركان المغربي، والجزائري عبد الرحمن مزيان، من اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة للياباني شيوتاني، الذي جدد التعاقد معه لمدة عامين، كما استقدم من اللاعبين المواطنين كلاً من محمد جمال من الجزيرة، ومحمد هلال من عجمان