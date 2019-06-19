يوسف جابر.. مناورة انتقال من أجل «المستحقات»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

أكد مصدر مسؤول في نادي بني ياس لـ «البيان الرياضي» أن كابتن الفريق يوسف جابر يضغط على شركة كرة القدم لصرف مستحقات متأخرة، وذلك باستخدام أسلوب الضغط بالانتقال إلى نادي الجزيرة.

وأكد المصدر أن كابتن الفريق قدّم له النادي عرضاً مالياً مناسباً للفئة الأولى من سقف الرواتب، وأن اللاعب يتبقى له بعض المستحقات، دون ذكر قيمة المبلغ المتبقي، لكنه أشار إلى أن بني ياس في طليعة الأندية الملتزمة بصرف رواتب اللاعبين وعقدوهم، لكن أحياناً تتبقى بعض المتأخرات العادية وتصرف أيضاً دون تأخير في المدة، كحال أندية كرة القدم، وبالنسبة لبني ياس فإنه ملتزم بصرف جميع المتأخرات، وقد حظي اللاعبون الموسم الماضي بصرف جميع رواتبهم كل شهر.

رعاية كبيرة

وأضاف: لا شك أن يوسف جابر يحظى برعاية كبيرة في بني ياس، وهو من علاماته، واسمه مقترن بالسماوي، وله شعبية كبرى في أسرة السماوي، ولذلك فإن شركة كرة القدم لم تتوانَ في تقديم عرض مناسب لكابتن الفريق، وله حرية الاختيار بالتجديد أو البقاء لاعباً له احترامه وتقديره أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر، علماً أن العرض المقدم له لن تطول مدته كثيراً، فربما ينتقل العرض إلى غيره، وتضيع الفرصة على كابتن الفريق.

ويلعب يوسف جابر(34 عاماً) بين صفوف السماوي منذ عام 2010، وقد جددت له الإدارة العام الماضي لمدة موسم واحد، وقد كان أحد الأوراق الرابحة في خط الدفاع، وقاد الفريق بشكل عام إلى التألق والتميز للموسم المنتهي، حيث حلّ بني ياس في المركز السادس، كما كان اللاعب نفسه بين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب مواطن، وقد ذهبت الجائزة إلى خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة.

خطوات

ويسعى بني ياس إلى دعم صفوفه من أجل الحصول على مقعد آسيوي في الموسم المقبل، بعد أن اقترب كثيراً من تحقيق هذا الهدف في الموسم الماضي، ووقعت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مع لاعب الوسط محمد هلال 23 عاماً قادماً من نادي الوحدة ومدة 3 سنوات وكان اللاعب معاراً لنادي الإمارات الموسم المنتهي. كما جددت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عقد مهاجم السماوي أحمد شحدة مدة ثلاث سنوات قادمة ليبقى مع الفريق الأول حتى عام 2022.