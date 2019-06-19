4 أندية تتنافس لضم فهد خلفان

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يدرس لاعب فريق الإمارات فهد خلفان، المنتهي عقده مع الصقور مع نهاية الموسم الماضي، عدداً من العروض التي تقدمت بها أندية بدوري المحترفين، على رأسها اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان، فضلاً عن عرض رابع من أحد أندية المقدمة بالدوري، إلى جانب رغبة ناديه السابق الإمارات، في تجديد التعاقد معه لموسم آخر. وأكد خلفان أنه سيجلس مع وكيل أعماله، للمفاضلة بين هذه العروض، واختيار النادي الذي يتناسب معه.

الجدير بالذكر، أن اللاعب فهد خلفان، ينحدر من عائلة كروية بامتياز، فشقيقه نجم الفجيرة محمد خلفان، ووالده الراحل خلفان سالمين نجم الفجيرة الأسبق.