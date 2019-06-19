عجمان يفسخ عقد تيام بالتراضي

المصدر: Ⅶ عجمان-عدنان الغربي

وافق نادي عجمان على فسخ عقد مهاجمه السنغالي مامي تيام بالتراضي مقابل دفع الشرط الجزائي المقدّر بـ500 ألف يورو وذلك لرغبته في اللعب بأحد الدوريات الأوروبية حتى يتمكن من تحقيق حلمه بالانضمام إلى منتخب بلاده، فيما تشير بعض المصادر إلى أن تيام اقترب من التوقيع لأحد الأندية التركية.

وجاء طلب تيام بفسخ عقده عن قناعة بعد أن أدرك أن حظوظه في اللعب لأسود الترانغا معدومة لكونه لا يلعب داخل أوروبا وأن أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده لا يفضل إلا محترفي القارة العجوز، لذا قرّر الرحيل إليها.

وأكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة عجمان أن الأمر خارج عن إرادة النادي وأن المسألة مرتبطة بما نص عليه العقد الذي يضمن حق اللاعب في إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل دفع الشرط الجزائي.