دبا الحصن يتعاقد رسمياً مع المدرب الوطني سليمان البلوشي

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده رسمياً مع المدرب الوطني سليمان جاسم البلوشي مدرب الحمرية السابق ، وحضر توقيع العقد مع المدرب الجديد كل من خميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن وجمعة الحمودي أمين السر العام وسليمان جاسم مدير الفريق الأول، إلى جانب جاسم درويش رئيس اللجنة الثقافية.

وأشاد جمعة الحمودي بالسيرة الذاتية والخبرات التدريبية التي يتمتع بها المدرب البلوشي "42عاماً" لافتاً إلى أنه سبق وأن أشرف على تدريب فريقي الحمرية ومصفوت خلال الموسم المنصرم ، فضلاً عن مسيرته كلاعب في رأس الخيمة ودبا الحصن والجزيرة الحمراء والتعاون، لافتاً إلى أن العقد لموسم واحد قابل للتجديد وسيقود البلوشي التدريبات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل موعد بدء الاعداد الداخلي والذي يستمر لمدة أسبوعين قبيل السفر إلى المعسكر الخارجي الذي سيكون في إحدى الدول الأوروبية حيث تتم الآن المفاضلة بين ألمانيا وهولندا والمجر وصربيا لاختيار احداها تكون معسكراً لمقر الفريق الحصناوي.