الفجيرة يضم معتصم ياسين واللاعب يخص جمهور الشارقة برسالة معبرة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

تعاقد نادي الفجيرة مع المهاجم المصري من أصل فلسطيني معتصم ياسين (23 عاماً) قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر وسيتم تسجيله في فئة مواليد الدولة.

ويعتبر اللاعب ياسين هو الثالث الذي يضمه الفجيرة بعد كل من احمد الزيودي لاعب العروبة وياسر سالم مدافع دبا الفجيرة .

ووجه اللاعب رسالة عبر حساب موقع جماهير الشارقة موجهاً الشكر لأسرة نادي الشارقة والذي أشار الى أنه أمضى فيه أفضل مواسمه الكروية لافتاً إلى أن الشارقة قدمه للجمهور كبطل لدوري المحترفين وله الفضل من بعد الله فيما وصل إليه الآن من مستوى.

وتابع اللاعب الذي ساهم في تتويج الشارقة بالدرع تغريدته قائلاً "في أعتقادي بأن كرة القدم فيها متغيرات وتحديات جديدة ولذا سأغادر الشارقة وأنا ممتن لكل من وقف بجانبي والشكر موصول لجمهور الفريق الشرقاوي الذي آزرني طوال الموسم ووقف بجانبي وأيضا النصائح التي كنت أجدها دائماً من المدرب عبد العزيز العنبري وبقية طاقم الجهازين الفني والإداري ، وأعرب اللاعب عن أمنياته في نجاحه في تجربته القادمة مع ذئاب الفجيرة .