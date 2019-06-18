الفجيرة يضم مدافع دبا ياسر سالم

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع مدافع دبا السابق ياسر سالم، ليرتدي ألوان «الذئاب» الموسم المقبل 2019/‏2020 ، حضر توقيع العقد عبدالله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الذي أشاد بإمكانات مدافع فريقه الذي سبق له اللعب في العروبة والوصل ودبا، مشيراً إلى أن تعاقدات الفجيرة على صعيد المواطنين ستتواصل كما سيتم التشاور مع المدرب الجزائري بوقرة فيما يتعلق بالتعاقد مع الأجنبيين اللذين سيشغلان خانتي كل من الفرنسي عمر كوسوكو الذي انتهى عقده مع الفريق إلى جانب انتهاء إعارة البرازيلي روزا الذي عاد إلى فريقه النصر، كما نفى قانون تلقي ناديه لأي عرض بشأن محترفه الجزائري محمد بن يطو كما أشيع في مواقع التواصل لافتاً إلى أن عقد اللاعب ممتد لموسمين إضافيين.