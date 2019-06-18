اتحاد كلباء يضم عبد السلام وسرحان

المصدر: Ⅶ كلباء- علي الظاهري

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، عن التعاقد مع المدافع عبد السلام محمد لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، لاعب بني ياس والعين. وجرت مراسم التعاقد أمس، بمقر النادي، بحضور علي كانو رئيس مجلس إدارة النادي.

وتعتبر صفقة عبد السلام «26 عاماً»، خامس صفقات «النمور»، بعد نجاحه في ضم خالد شماريخ من الإمارات، والأردني ياسين البخيت من دبا الفجيرة، وناصر عبد الهادي من الوحدة، ويعقوب الحوسني من الجزيرة.

كما تعاقدت شركة الكرة مع المهاجم ابراهيم سرحان لمدة موسمين قادماً من نادي الفجيرة. و يدشن الفريق التجمع الداخلي يوم 12 يوليو المقبل، يليه في اليوم الثاني إجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، ثم السفر إلى المعسكر في النمسا 18 من الشهر نفسه، فيما ستكون العودة 9 أغسطس.