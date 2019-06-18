بوقرة: قبلت تحدي الذئاب

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

عبر الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني الجديد لنادي الفجيرة عن سعادته بالعودة من جديد للذئاب، لكن هذه المرة مدرباً وليس لاعباً، مشيراً إلى أنه مدرب يعشق التحدي وهدفه تسخير كل خبراته في الملاعب وترجمتها من أجل عيون فريق الفجيرة، وأشار بوقرة إلى أنه غير متخوف من خوض التجربة الجديدة، وبالتأكيد سيكون الشعار تحقيق أفضل النتائج والحصول على مركز متقدم في ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي، نافياً أن تكون سنواته التدريبية قليلة مقارنة ببقية المدربين كاشفاً عن ملازمته لمواطنه الجزائري جمال بلماضي في المنتخب الجزائري، إلى جانب خوضه تجربة معايشة بنادي نابولي الإيطالي بجانب المدرب ماريسيو ساري قبيل انتقاله لتدريب شيلسي الإنجليزي، كما أكد أنه خلال المرحلة المقبلة ستحسم بدء فترة الإعداد والمعسكر الخارجي.