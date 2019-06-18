كولو التشيلي يرفض إعارة بافيز

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

رفض نادي كولو كولو التشيلي عرضاً تقدم به أحد أندية دوري الخليج العربي بـ600 ألف دولار لاستعارة لاعب الارتكاز استيبان بافيز، في المقابل أبدى استعداده للتفريط في اللاعب عن طريق البيع.

وكشف أنيبال موسى، رئيس النادي لموقع «وان فوتبول» أنه رفض العرض لأنه لا يرتقي إلى التطلعات، وأنه منفتح على مناقشة عروض أخرى بخصوص بيع اللاعب وليس إعارته، لأن بافيز ليس أي لاعب، وهو كابتن الفريق وأحد أعضاء المنتخب التشيلي. وأضاف موسى أن كولو كولو سيطبق السياسة نفسها مع كل اللاعبين، وأنه لا مجال في التفريط في أي لاعب إلا من خلال البيع وليس الإعارة.

وربطت تقارير سابقة اسم اللاعب بنادي النصر الذي يسعى لاستكمال حلقة لاعبيه الأجانب استعدادا للموسم الجديد، بعدما قرر الإبقاء على مهاجمه الاسباني ألفارو نيغريدو وتعاقده مع الثنائي براندلي كواس وتوزي.