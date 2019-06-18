ورشة تعريفية بمهام مقيم الحكام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظمت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم بدبي، ورشة تعريفية بمهام وواجبات مقيم الحكام، بمشاركة مجموعة من المقيمين المرشحين لدخول المجال. وتناولت الورشة التي قدمها علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، مهام وواجبات مقيم الحكام، والأدوار المهمة المنوطة بعمله، وآلية تقييم أداء الحكام خلال المباريات بالطريقة التي تساعد على تطوير أداء قضاة الملاعب، وتسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم التحكيمية. وضمت قائمة المرشحين كلاً من ياسين المنصوري، جاسم عيدي، إبراهيم المنصوري، أحمد مراح، نبيل نعمان وعلي علي مال الله، حضر الورشة عدد من الحكام الدوليين والدرجة الأولى، وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، والذي سلّم شهادات تقديرية للمشاركين في الورشة.