شباب الأهلي يجدد تعاقده مع حسن إبراهيم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

جدد شباب الأهلي، تعاقده مع حسن إبراهيم (28 سنة)، لاعب الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة 3 سنوات، لتكون النهاية سعيدة لمفاوضات إدارة النادي للتجديد مع اللاعب.

وكان اللاعب، قد تلقى عروضاً من أندية أخرى بالدولة، أبدت اهتمامها بنيل خدماته، بعد دخوله فترة الشهور الستة الأخيرة من عقده مع النادي.

والجدير بالذكر، أن حسن إبراهيم، يعتبر واحداً من الأوراق الرابحة في وسط الملعب، وحسم شباب الأهلي للتجديد معه، يحافظ على قوام "فرسان دبي"، والذي يسعى الموسم المقبل، إلى الدفاع عن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

كما ينافس شباب الأهلي، على درع دوري الخليج العربي، ويخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم، إلى جانب عودته للمشاركة في دوري أبطال آسيا.