الإمارات في المستوى الأول بقرعة التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

وضع الاتحاد الآسيوي، منتخبنا الوطني، ضمن المنتخبات المصنفة أولاً في قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر إجراؤها يوم 17 يوليو المقبل، في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية، بمشاركة 40 منتخباً، سيتم توزيعها على 8 مجموعات، وتضم كل منها 5 منتخبات.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن تصنيفات المنتخبات المشاركة في القرعة، تم تحديدها وفق أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، والصادرة في 14 يونيو الجاري، وإلى أنه بعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة، تقدمت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا، إلى الجولة الثانية، فيما لا تزال نتيجة مباراة ماكاو وسريلانكا معلقة، وإلى أن التصفيات ستقام إقامة مباريات في الفترة من 5 سبتمبر 2019 إلى 9 يونيو 2020.

وتضم قائمة المنتخبات في التصنيف الأول كلاً من الإمارات، السعودية إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين، والمصنفة ثانياً، العراق، أوزبكستان، سوريا، عُمان، لبنان، قيرغيزستان، فيتنام والأردن، والمصنفة ثالثاً، فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، تايبيه الصينية والفلبين، والمصنفة رابعة، تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت وماليزيا، والمصنفة خامساً، إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، وماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، وتنتقل المنتخبات الـ24 التالية، للمنافسة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.