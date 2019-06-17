كلباء والفجيرة وخورفكان تطلب خدمات فهد خلفان

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

يدرس لاعب فريق الإمارات فهد خلفان المنتهي عقده مع الصقور مع نهاية الموسم الماضي 2018-2019 عدد من العروض التي تقدمت بها أندية بدوري المحترفين على رأسها اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان.

فضلاً عن عرض رابع من أحد أندية المقدمة بالدوري الى جانب رغبة ناديه السابق الأمارات في تجديد التعاقد معه لموسم آخر.

ويؤكد لاعب الارتكاز فهد خلفان بانه سيجلس مع وكيل أعماله للمفاضلة بين هذه العروض واختيار النادي الذي يتناسب وامكاناته.

وبدأ اللاعب فهد خلفان مشواره بالفجيرة والذي انتقل منه لفريق الشباب سابقاً وشباب الأهلي حالياً الذي أعاره لدبا الفجيرة، لينتقل بعدها الى فريق الإمارات الذي ارتدى الوانه خلال الموسم الماضي .

عائلة كروية

الجدير بالذكر أن اللاعب فهد خلفان ينحدر من عائلة كروية بامتياز فشقيقه نجم هجوم الفجيرة محمد خلفان ووالده الراحل خلفان سالمين نجم الفجيرة الأسبق وعمهما حميد سالمين لاعب وأداري فريق الفجيرة السابق.

وهناك ايضاً عمهما الاخر عبد الله برمان حارس الفجيرة في الثمانينات ومكتشف موهبة حارس شباب الأهلي الحالي ماجد ناصر إلى جانب عدد آخر من عائلة سالمين المسماري التي تزود عن ألوان عدد من الأندية بدوري المحترفين والهواة .