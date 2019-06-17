وديّات «الأبيض» والأولمبي جاهزة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تعقد لجنة المنتخبات الوطنية اليوم، اجتماعاً هاماً برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، لمناقشة آخر ترتيبات معسكري المنتخبين الأول والأولمبي، والمقررين يوليو المقبل، في كل من هولندا والنمسا بالترتيب، وستكون في مقدم الأمور المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع، جدول المواجهات الودية التي تم الاستقرار عليها بالنسبة للمنتخبين خلال فترة المعسكرين.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ليقام المعسكرين في مدينة سالزبورغ النمساوية، وخلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب، وخلت قائمة المنتخبين من لاعبي نادي الوحدة، الذين تنتظرهم مباراتي الذهاب والإياب أمام النصر السعودي، ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، يومي 5 و12 أغسطس المقبل.

المعسكر الأول

يأتي المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني الأول، هو الأول تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها يوليو المقبل.

ويمثل معسكر النمسا المرحلة الأولى من مرحلة الإعداد، على اعتبار أن المرحلة الثانية ستقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر، علماً بأن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة. وسبق أن اختار مارفيك 27 لاعباً، لقائمة منتخبنا الوطني في النمسا، وتم اختيارهم، بعدما قام الجهاز الفني للمنتخب، وجهازه المساعد، بمتابعة مباريات دوري الخليج العربي في الموسم المنتهي، ومباريات أنديتنا في دوري أبطال آسيا، وهم عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم وبندر الإحبابي (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني وحسن المحرمي (بني ياس)، محمد علي شاكر (عجمان).

محط

في حين، استدعى ماسيج سكورزا المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، 20 لاعباً للمعسكر الخارجي، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والتي تحصل منتخباتها الثلاثة الأوائل على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان الأبيض الأولمبي تأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق، بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف، ولعبت مبارياتها في مارس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع «الأبيض» 7 نقاط، بعد فوزه على لبنان 6-1، وعلى المالديف 3-0، والتعادل 1-1 مع المنتخب السعودي.

سالزبورغ فرصة أولى أمام مارفيك للتعرف إلى اللاعبين عن قرب

قائمة

تضم قائمة الأولمبي: خالد البلوشي، سعيد السعدي وفلاح الجنيبي (العين)، عبد الرحمن العامري (الجزيرة)، جاسم البلوشي وسعيد سويدان (النصر)، عبدالله جاسم وفارس المرزوقي (الوصل)، خالد البلوشي (بني ياس)، يعقوب آل علي (الإمارات)، ماجد المحرزي وأحمد النقبي (كلباء)، خلفان النوبي، عبدالعزيز الكعبي، أحمد عبدالله وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، حمود محمد، عبدالله المازمي وأحمد إبراهيم (الشارقة)، علي غميل (دينامو زغرب الكرواتي).