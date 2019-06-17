انطلاق معسكر العين بالنمسا 18 يوليو

المصدر: العين- البيان الرياضي

يدشن العين معسكره الصيفي استعداداً للموسم المقبل في النمسا، من 18 يوليو حتى 13 أغسطس، على أن يبدأ الفريق تجمعه الداخلي في السادس من يوليو، حيث سيجري اللاعبون الفحوصات الطبية قبل أن يبدأ التدريب في العاشر من الشهر لتغادر بعثة الفريق إلى مقر المعسكر الخارجي. وكان مطر الصهباني مدير الفريق، قام بجولة ميدانية للوقوف على متطلبات واحتياجات المعسكر وإكمال ترتيباته.

وأكد الصهباني، أن العين سيخوض في المرحلة الأولى مباراتين يومي 21 و26 يوليو، أمام فريقي درافوغراد، ومورا، من سلوفينيا، على أن يستهل المرحلة الثانية بمواجهة فريق نادي بريشيا الإيطالي 5 أغسطس المقبل، فيما سيؤدي التجربة الرابعة أمام نادي فاردارالمقدوني، على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الفريق سيقضي عيد الأضحى في النمسا بناء على البرنامج الذي اعتمده المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، وبعد العيد سيعود الفريق لمتابعة برنامجه الإعدادي في الدولة بإذن الله العلي القدير.

وتعليقاً على تعاقدات العين الأخيرة، قال: نشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم السخي الذي يحظى به النادي من سموه لإسعاد كل منتسب إليه، الأمر الذي ظللنا نلمسه في كل لحظة نشعر فيها بالفخر والاعتزاز وحتى تكليفنا الأخير في الجولة التفقدية لموقع المعسكر الخارجي الخاص بترتيب احتياجات ومتطلبات بعثة الفريق، مثمناً دور مهندس الصفقات محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار الذي أسهم في إنجاح الصفقات المميزة، وكذلك الجهود المخلصة التي ظل يقوم بها محمد عبيد حماد، المشرف العام على الفريق.