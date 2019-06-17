قرعة الموسم الجديد الخميس المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة دوري المحترفين مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد آل مكتوم بنادي النصر على الساعة السادسة مساء.

وتقام قرعة كأس الخليج العربي أولاً، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي.

وتتنظر لجنة دوري المحترفين قرعة تصفيات مونديال 2022 المقرر الشهر المقبل لتحديد موعد الانطلاق الرسمي للدوري الموسم المقبل، ويتوقع أن تكون ضربة بداية الموسم آخر أغسطس بلقاء السوبر بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، على أن تقام مباريات كأس الخليج العربي في الأسبوع الأول من سبتمبر، ثم يفسح المجال لمباريات المنتخب ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2022، بينما يرجح أن ينطلق الدوري في منتصف سبتمبر المقبل.